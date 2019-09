Presidente quer ‘plano conjunto’ pela Amazônia

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 26, que tratou com o presidente da Colômbia, Iván Duque, sobre a necessidade de os países que dividem a Amazônia criarem um “plano conjunto” que vise a “garantia de nossa soberania e riquezas naturais”. Em uma sequência de mensagens publicadas em sua conta no Twitter, ele ainda voltou a levantar suspeitas sobre as intenções do G7 ao oferecer ajuda para conter as queimadas que atingem a floresta.

“Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma ‘aliança dos países do G7 para ‘salvar’ a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém”, escreveu. O brasileiro afirmou ainda que outros países se solidarizaram com a situação da floresta e que “respeito à soberania de qualquer país é o mínimo que se pode esperar num mundo civilizado”, concluiu o presidente brasileiro. De acordo como governo, Chile, Estados Unidos e Israel estão entre os países que já ofereceram ajuda à Amazônia.

