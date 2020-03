Presidente reclama de Maia: ‘Ataque frontal me chamar de irresponsável’

Ao minimizar mais uma vez os efeitos da pandemia pelo coronavírus, classificando agora de “histeria” as medidas de combate ao vírus, o presidente Jair Bolsonaro rebateu nesta segunda, 16, as críticas feitas ontem pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chamou de “total irresponsabilidade” o fato de o inquilino do Palácio do Planalto ter se aproximado de apoiadores durante ato em defesa do governo e contra o Congresso, em Brasília. “Maia me chamou de irresponsável, fez um ataque frontal. Nunca tratei ele dessa maneira. É um jogo. Desgastar, desgastar, desgastar. Tem gente que está em campanha até hoje para 2022, dando pancada em mim o tempo todo”, disse ele. “Maia, Alcolumbre e Doria estiveram em evento com aglomeração. Que exemplo deram”, seguiu, em referência à participação deles no evento de estreia da rede CNN de TV, no último dia 9, em São Paulo. Bolsonaro relativiza ao dizer que está “pronto para conversar com o Congresso, mas está em jogo uma disputa de poder” com o trio. Segundo ele, “dá para reverter críticas a Maia, é só começar a trabalhar pelo Brasil”.

Nesta segunda, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, brasileira abriu em forte queda e acionou, pela quinta vez em duas semanas, o “circuit breaker”, conforme você lê aqui no Estadão.