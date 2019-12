Equipe BR Político

Na saideira de 2019, já que viaja nesta quinta-feira, 27, para sua folga na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que pune quem incentivar o suicídio na internet. O PL juntou dois textos: o do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), criminaliza a apologia ao suicídio e à automutilação, e do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Assim, a pena para o crime, que é de dois meses a dois anos de detenção, dobra quem cometer o crime na internet com a nova lei.