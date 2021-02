Presidente sobre impeachment: ‘E vai botar quem no lugar?’

Alvo de dezenas de pedidos de impeachment na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta segunda, 8, a seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada da política de combustíveis do País, com ênfase em estudos para diminuir os impostos federais e justificativa para o iminente aumento do preço da gasolina e do diesel no País. Acrescentou à lista de dificuldades enfrentadas os pedidos de seu afastamento do cargo, com provocação a seu vice, general Hamilton Mourão.

“Agora, vem os outros: Impeachment. Vai resolver o quê? Querem tirar a mim e vai botar quem no lugar? Quem? Esse quem, esse quem podia apresentar, nos ajudar com soluções agora. Eu tenho humildade para acolher qualquer sugestão. A gente estuda”, afirmou ele.

Mourão assumiria o cargo em caso de afastamento do titular da cadeira. Se a saída do presidente e do vice, em caso de renúncia ou cassação, ocorrer nos últimos dois anos de mandato, a escolha do novo presidente será indireta, por votação do Congresso no prazo de 30 dias.