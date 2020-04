Presidente tem ‘certas imunidades’, diz Aras

Na linha do arquivamento do pedido dos subprocuradores para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a seguir recomendações da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia do novo coronavírus, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou ao Estadão que a instituição deve se afastar de disputas políticas. Para o chefe do Ministério Público Federal, o presidente tem “liberdade de expressão” e os Poderes devem se guiar pelo consenso social. “O Estado brasileiro está funcionando normalmente, com técnicos empenhados no combate à covid-19. O governo, na figura do presidente, tem liberdade de expressão e goza de certas imunidades, assim como os parlamentares. Eventuais medidas que contrariem as orientações técnicas poderão ser passíveis de apreciação judicial”, afirmou ele à publicação.