Preso, Geddel testa positivo para coronavírus

O ex-deputado federal e ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima testou positivo para o coronavírus. Condenado a mais de 14 anos, por associação criminosa e lavagem de dinheiro, ele está preso no Complexo Penitenciário de Salvador.

Por conta do diagnóstico, a defesa do político apresentou novo recurso para que ele seja beneficiado com o regime de prisão domiciliar. Os advogados de Geddel, que tem 61 anos, já tentaram antes, sem sucesso, um pedido desse tipo.

Geddel foi preso preventivamente em 2017, depois da descoberta de malas com cerca de R$ 51 milhões num apartamento em Salvador. Dois anos depois, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal o sentenciou a 14 anos de prisão. Geddel começou a cumprir a prisão no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, mas já foi transferido para a Bahia, seu Estado natal.