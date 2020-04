Presos estão produzindo máscaras de proteção contra coronavírus

Detentos de vários Estados brasileiros estão trabalhando na produção de máscaras de proteção para o combate ao coronavírus, segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). A estimativa é que as unidades consigam produzir cerca de 300 mil máscaras por semana. Em São Paulo, Estado com a maior população carcerária do País, a produção é estimada em até 33 mil por dia.

De acordo com o órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os Estados definirão o destino das máscaras, mas a maior parte será para utilização dentro dos próprios territórios. Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado (Segov) informou que as máscaras produzidas serão destinadas ao uso da população, hospitais, asilos e pelas forças de segurança do Estado. No Pará, o governo planeja também começar a produzir álcool em gel.

Em 2019, eram 143.561 presos que trabalhavam no sistema prisional, segundo dados do Infopen 2019.