Pressão para Heleno se explicar na Câmara

Equipe BR Político

A convocação do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para explicar sua condescendência com a ideia de Eduardo Bolsonaro sobre um novo AI-5 será debatida nesta tarde de terça, 5, em reunião de líderes partidários. Em entrevista ao Estadão, Heleno não repudiou a fala do filho do presidente da República. Disse que se Eduardo propusera a medida, seria preciso “estudar como fazer isso”. A declaração de Heleno surpreendeu militares da ativa

Rodrigo Maia, além de classificar a ideia de Eduardo de “repugnante”, criticou Heleno por ter virado, segundo ele, “um auxiliar do radicalismo do Olavo (de Carvalho)”.