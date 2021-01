Pressão política contra Bolsonaro cresce e oposição deve pedir impeachment

Marcelo de Moraes

A tragédia da falta de oxigênio em Manaus e a absoluta desorganização para começar a vacinação contra o coronavírus ampliaram o desgaste político de Jair Bolsonaro. Com o número de casos e de mortes em alta no País e insistindo em falas negacionistas – como defender o uso de remédios sem eficácia para a doença – Bolsonaro vê crescer muito a pressão política contra si. O início da vacinação, neste domingo, em São Paulo, sem a participação do governo acentuou também a fragilidade do governo no maior problema enfrentado pelo País.

A oposição já prepara a apresentação de um pedido de impeachment contra o presidente, que deve ser protocolado na Câmara dos Deputados nos próximos dias. PT, PDT, PSOL, PSB, PCdoB e Rede argumentam no pedido que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao negligenciar o plano nacional de imunização e também por não agir para evitar a falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. Apesar de não haver qualquer garantia de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nos últimos dias de seu mandato, vá dar acolhimento ao pedido, a percepção entre os políticos é que o clima mudou e que o impeachment poderá começar a tramitar dessa vez. Aprovar, claro, são outros quinhentos.

O próprio Maia já ignorou mais de 50 pedidos de abertura de impeachment contra Bolsonaro. Mas pessoas próximas do deputado lembram que nenhuma situação foi tão grave quanto agora, quando as mortes pelo coronavírus já passam de 209 mil e a organização da vacinação segue sendo caótica. Além disso, as cenas terríveis do drama de Manaus também mexeram negativamente com a opinião pública. O panelaço promovido na noite de sexta-feira teve bastante intensidade e mostrou que a insatisfação voltou a crescer.

Maia chegou a declarar na semana passada que acreditava que a discussão sobre o impeachment deveria acontecer no futuro. Possivelmente espetado na conta de seu sucessor. E aí surge um outro fator na discussão. Bolsonaro tenta emplacar o deputado Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara. É óbvio que sua eventual vitória reduzirá as chances de um impeachment. Já Baleia Rossi (MDB-SP) disputa tendo o apoio dos partidos de esquerda, o que ampliaria as chances desse debate prosperar.

A tradição, porém, mostra que o clima político faz mudar posições que parecem consolidadas. O episódio de Manaus se tornou uma espécie de ponto de limite de tolerância ultrapassado. Houve mobilização nacional para enviar oxigênio aos pacientes, que incluiu artistas, empresários e até o governo venezuelano.

Por mais que as redes bolsonaristas tenham entrado em ação para tentar retirar das costas do presidente a responsabilidade pelo problema, a versão não funcionou dessa vez. Até porque Bolsonaro e o cada vez mais desgastado ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, continuam adotando apenas a estratégia do “a culpa não é minha”. Num País esgotado pela pandemia, a tática só tem enfraquecido Bolsonaro e acelerado sua perda de prestígio.

Em relação às chances de votação de um impeachment, o quadro será sempre o mesmo. A pressão vem de fora para dentro do Congresso. Conforme a popularidade do governante for minguando e quanto mais a irritação contra ele subir, maiores são as chances do processo avançar. Sempre foi assim. Foi assim com Fernando Collor, em 1992, fragilizado pelas acusações de corrupção do seu governo. Foi assim com Dilma Rousseff, alvo da quebradeira econômica depois de ter sido reeleita. Já Michel Temer sobreviveu aos pedidos de impeachment, mas o desgaste impediu que tivesse qualquer peso na disputa sucessória.

Hoje, pela força da caneta, Bolsonaro conta com o apoio de grande parte do Centrão, o que sinaliza ter os mesmos votos que Temer conseguiu para salvar sua pele do impeachment. Mas também é conhecida a fama do Centrão em pular fora de um barco político que está afundando. Tanto Collor como Dilma viram aliados, que tinham cargos em seu governo, votarem com fervor a favor do impeachment. Não há dúvida que as próximas semanas serão decisivas para saber o que espera por Bolsonaro.