Pressionado, Pazuello nomeia ‘hipnólogo’ como assessor

Pressionado até onde a vista vai, Eduardo Pazuello nomeou um “hipnólogo” e “master coach” como seu assessor no Ministério da Saúde. Marcos Eraldo Arnoud se apresenta como “Markinhos Show” foi nomeado assessor especial do ministro, mas já atuava na pasta desde dezembro como marqueteiro do general.

Como mostra o Estadão, ele participou de algumas ideias recentes e frustradas da pasta. Como a adesivagem de um avião que deveria ter ido à Índia buscar doses da vacina de Oxford. Em seu site, “Markinhos” se apresenta como “palestrante Motivacional, Master Coach, Análista em Neuromarketing, Especialista em Marketing, SEO, Hipnólogo, Mentalista, Practitioner em PNL, Músico, Empreendedor e Especialista em Marketing Político”.