Preto em protestos pelas capitais

Equipe BR Político

Este feriado de Sete Setembro também foi marcado por protestos pacíficos contra o governo federal em várias capitais do País, como mostra o Estadão. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel (PSC), falou sobre as hostilizadas recebidas na noite anterior, na zona portuária da cidade. Segundo ele, aqueles que o vaiaram e xingaram de facista e inculto não sabem o que dizem. “São pessoas que você percebe que não têm o menor conhecimento do que estão falando, então, é o tipo de crítica que não ajuda em nada, não constrói”, disse ele à TV Globo. Em São Paulo, nem o governador João Doria nem o prefeito Bruno Covas compareceram ao desfile no Anhembi. Já no protesto na região da Paulista, o vereador Eduardo Suplicy, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho e o deputado Paulo Teixeira subiram em carros de som. De acordo com a Polícia Militar, o movimento reuniu cerca de 500 pessoas, maioria delas vestida de preto.

Em Recife, os manifestantes participaram de uma caminhada de quatro horas, que começou às 8h, em direção ao Parque Amorim, na área central. Vestidos de preto e vermelho, os participantes reivindicaram verba para o ensino público. No bairro do Derby, região central da capital, manifestantes da 25ª edição do Grito dos Excluídos protestaram contra a reforma trabalhista e pelo direito das minorias. Em Salvador, o Grito dos Excluídos começou a tomar forma por volta das 9h. Vestidos de preto ou vermelho, manifestantes iniciaram uma marcha cerca de duas horas depois com um ato ecumênico. Entre os participantes, representantes de sindicatos, religiosos, estudantes e cientistas. Em Belo Horizonte, o ato foi realizado embaixo do viaduto Santa Tereza, na Região Central da capital e integrou o Grito dos Excluídos. As tragédias da Vale em Brumadinho e Mariana também foram lembradas. Conforme registra o G1, houve atos em outras capitais das cinco Regiões do País.