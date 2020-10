Prévia de inflação em outubro tem maior alta desde 1995

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), uma prévia da inflação oficial, foi de 0,94% em outubro, maior resultado para o mês desde 1995, informou nesta sexta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reporta o Estadão. No ano, o indicador acumula alta de 2,31% e em 12 meses atingiu 3,52%.

O resultado do mês superou o teto do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast. As previsões iam de 0,52% a 0,93%, com mediana de alta de 0,82%. Analistas de mercado, no entanto, acreditam que aumento é passageiro. Mesmo com as projeções para o IPCA fechado de 2020 subindo a 3,0%, a taxa ainda ficaria abaixo da meta de 4,0% perseguida pelo Banco Central, informa Vinícius Neder.

Os preços dos alimentos e bebidas tiveram a maior alta (2,24%) entre os grupos pesquisados e também o maior impacto positivo (0,45 ponto porcentual) no índice. Os alimentos para consumo no domicílio passaram de uma alta de 1,96% em setembro para 2,95% em outubro. O item de maior peso foram as carnes, com aumento de 4,83%, contribuindo com 0,13 ponto porcentual no índice. Foi a quinta alta seguida das carnes no IPCA-15, informou o IBGE.