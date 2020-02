Prévia indica menor inflação para fevereiro desde início do Plano Real

Equipe BR Político

A prévia da inflação oficial de fevereiro atingiu o menor nível para o mês desde o início do Plano Real, em 1994, e ficou em 0,22%. O IPCA-15 divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira, 20, mostra a continuidade da desaceleração dos preços registrada também em janeiro, quando a variação do índice foi de 0,71%.

Os itens que mais puxaram o índice para baixo foram principalmente as carnes, que tiveram queda de 5,04% no preço, e as passagens aéreas, cujo preço reduziu 6,68%. Em 12 meses, a alta acumulada foi de 4,34% em janeiro para 4,21% em fevereiro. Os grupos que abarcam itens de vestuário, cuidados pessoais e alimentos registraram deflação no mês, enquanto a maior alta foi no grupo da educação, com os ajustes de mensalidades no início do ano letivo.

Desde o início do ano, o Banco Central vem reduzindo a projeção para a inflação de 2020 no seu boletim semanal Focus. Na segunda-feira, 17, os analistas fizeram a sétima redução consecutiva da projeção, que agora é de 3,22%. Diante do cenário de desaceleração dos preços, o Copom cortou a taxa Selic para o menor nível da série histórica no início do mês, para 4,25%.