Prévia do PIB indica retração de 0,16% em julho

Equipe BR Político

Apesar de o PIB nacional ter tido alta de 0,4% do segundo trimestre, números do Banco Central (BC) indicam uma queda no nível de atividade econômica no mês de julho, que é o mês que dá início ao terceiro trimestre. O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado uma “prévia” do PIB, mostra que houve uma retração de 0,16% em julho, na comparação com o mês anterior. No início de agosto, números do IBGE também mostraram que o mês registrou uma queda de 0,3% na produção industrial.

Em junho, o IBC-Br havia aumentado 0,34% na comparação com o mês anterior, maio. Dos sete meses analisados pelo BC, apenas junho e maio registraram alta no indicador. No entanto, na comparação de julho de 2019 com julho de 2018, houve uma alta de 1,31% na atividade econômica.

Você viu aqui no BRPolítico que, mesmo com alta inesperada do PIB no segundo trimestre, a economia do Brasil ainda caminha a passos lentos, e um dos motivos para baixar a expectativa é o setor industrial. Isso porque a variação do PIB do segundo trimestre foi puxada exatamente pela indústria, que recuou por três meses seguidos em julho.