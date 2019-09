Gustavo Zucchi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou nesta noite de quarta, 11, que a votação do primeiro turno da reforma da Previdência será no dia 24 de setembro. Alcolumbre tentava acordo com as lideranças para adiantar a apreciação. Assim, no dia 24, a CCJ do Senado deliberará pela manhã sobre as emendas de plenário e pela tarde ele deve votar o texto do senador Tasso Jereissati.