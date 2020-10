Previsão de queda do PIB vai diminuindo

O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 26, pelo Banco Central, confirma a redução da previsão de queda do PIB brasileiro em 2020. O boletim estima que a queda será de 4,81%. Na semana passada, essa previsão era de 5,00%.

Depois do enorme impacto da pandemia do coronavírus sobre a atividade econômica do País, já se sabia que o PIB encolheria significativamente este ano. Mas o cálculo inicial apontava para números desastrosos, como foi o caso do FMI, que, em junho, indicou que a redução chegaria a 9,1%. Com a retomada gradual da atividade econômica, a situação melhorou e já há quem acredite, no governo, que o PIB poderá cair menos do que se imaginava, girando em torno de 4,00% e 4,50%.

A previsão do Focus para 2021 se alterou ligeiramente. Semana passada, a projeção era de crescimento de 3,47%. Agora, mudou para 3,42%.