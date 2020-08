A primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, também está com coronavírus. O diagnóstico foi confirmado em nota pela assessoria de imprensa do governo do Estado. Ela já iniciou a quarentena junto do governador, João Doria, que também anunciou que está com a doença nesta quarta-feira, 12. Assim como o marido, ela está assintomática, passa bem e será acompanhada pelo médico infectologista David Uip.