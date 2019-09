Primeira-dama vai para NY com Bolsonaro; Veja a comitiva

Equipe BR Político

Até este sábado, 21, a comitiva brasileira que viajará na próxima segunda-feira, 23, a Nova York tem 11 integrantes confirmados. Entre eles a primeira-dama, Michelle, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do chefe do Executivo que deve ser indicado para assumir a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. A lista ainda pode passar por atualização, de acordo com a Secom do Palácio do Planalto.

Apenas dois ministros estão incluídos no grupo que viajará com Bolsonaro: Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). Do Legislativo, além do filho do presidente, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado também viajará. O posto é o mesmo exercido por Eduardo, na Câmara.

A comitiva se completa com o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, o assessor para assuntos internacionais, Filipe Martins, o médico da Presidência, Ricardo Camarinha, o chefe da assessoria especial, Célio Faria Júnior, e o diplomata Carlos França.

A agenda de Bolsonaro nos Estados Unidos foi encurtada por recomendações médicas. Foram suspensas reuniões bilaterais com sete chefes de Estado, que ainda estavam sendo alinhadas. A passagem de Bolsonaro por Dallas, no Texas, também foi cancelada.