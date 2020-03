Primeira morte por coronavírus no Brasil é confirmada em São Paulo

Equipe BR Político

A primeira morte de um paciente infectado pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmada nesta terça-feira, 17, informa o Estadão. O paciente era de São Paulo, Estado com maior número de casos confirmados de contaminação pelo vírus.

O secretário da Saúde do Estado, José Henrique Germann, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, farão uma coletiva às 13h para falar sobre a primeira morte relacionada à doença no Estado.

Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 234 casos de contaminação pelo vírus distribuídos por 15 Estados e o Distrito Federal. De acordo com dados da Pasta, o País tem 2.064 casos suspeitos e 1.624 análises foram descartadas.