O governador de São Paulo, João Doria, já vacinou a primeira pessoa no Brasil com a CoronaVac, vacina do Instituto Butantã. A escolhida foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista. O Butantã deve enviar doses da CoronaVac para o Ministério da Saúde nesta segunda-feira, separando o montante destinado para o Estado de São Paulo.