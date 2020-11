Primeiro ato de prefeito de Porto Seguro será liberar festas de réveillon

O prefeito eleito de Porto Seguro (BA), Jânio Natal (PL), afirmou em vídeo que vai publicar um decreto de liberação das casas de festas da cidade para a realização do réveillon tão logo o relógio marque a entrada de 2021. “A cerimônia de posse nossa será possivelmente a zero hora e um minuto. Vou baixar um decreto e a partir de uma hora da manhã e todas as casas de eventos de Porto Seguro estarão liberadas para fazer o réveillon”, diz na gravação, publicada na coluna Direto da Fonte, do Estadão.

A atual prefeita Cláudia Costa (PSD) editou um decreto no último dia 12 autorizando festas de Ano Novo com limite de ocupação de 60% nos estabelecimentos. Até o dia 27 de dezembro, bares, restaurantes, clubes, cabanas e outros estabelecimentos poderão funcionar até as 4h. A partir do dia 28, até 6h.

Segundo dados do site da prefeitura, a covid já matou 8.038 pessoas na cidade. O número de casos é de 380.294.