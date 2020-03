Primeiro deputado federal com coronavírus

Vera Magalhães

Foi confirmado o primeiro caso de deputado federal infectado com o novo coronavírus. É o deputado Cezinha da Madureira (PSD-SP), ligado à bancada evangélica.

Ele teve contato com o senador Nelsinho Trad (MDB-MS), que fez parte da comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, está com covid-19 e se jactou de ter “abraçado e beijado” todo mundo na volta.

Diante do primeiro caso confirmado na Câmara, a Casa pode restringir ainda mais suas atividades. As decisões estão sendo tomadas dia a dia, em decorrência do surgimento de novos casos ou suspeitas.