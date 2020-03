Primeiro pedido de impeachment contra Bolsonaro é entregue

O primeiro pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro foi entregue, nesta terça, pelo deputado distrital Leandro Grass (Rede-DF). O documento de 26 páginas é baseado em cinco ações do presidente: apoio e convocação das manifestações do dia 15 em vídeo e em pronunciamento oficial, declaração de que as eleições de 2018 foram fraudadas sem ter apresentado provas, declarações indecorosas contra a jornalista Patrícia Campos Mello, determinação expressa de comemoração do Golpe Militar de 1964 em 2019 e publicação de vídeo com conteúdo pornográfico no carnaval de 2019.

URGENTE! ACABO DE PROTOCOLAR O PEDIDO DE IMPEACHMENT DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO! #ForaBolsonaro #Impeachment pic.twitter.com/2ZC9qSivZn — Leandro Grass (@leandrograss) March 17, 2020

O deputado Alexandre Frota (PSDB – SP) havia anunciado ontem que seu pedido de impeachment contra Bolsonaro estava pronto e seria entregue a Maia nesta terça. Frota anunciou em suas redes que, por conta do coronavírus e da atividade reduzida na Câmara, a entrega do pedido será adiada.