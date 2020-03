Primo de Mandetta dá conselho a ministro: ‘Fique com a ciência’

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS), primo do ministro Luiz Henrique Mandetta, deu um conselho ao titular da Saúde neste atual momento de instabilidade entre a pasta e o presidente Jair Bolsonaro quanto às recomendações para a população se comportar diante da pandemia do coronavírus. “Não fuja do juramento que fez na sua formatura. Fique com a ciência. Se isto lhe custar o ministério, paciência. Sangue não vira água”, escreveu o parlamentar nesta tarde de quarta, 25, no Twitter.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, Mandetta disse a aliados que vai manter seu posicionamento no sentido de recomendar que se mantenha o isolamento social generalizado, e não “vertical”, ou seja, só de idosos e pessoas com doenças preexistentes, como defendeu Jair Bolsonaro.