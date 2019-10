Principal característica do governo é ‘desinteresse pelo Legislativo’

Equipe BR Político

Para o sociólogo Brasílio Sallum, autor do livro O impeachment de Fernando Collor: Sociologia de uma crise, a característica mais marcante do atual governo federal é o desinteresse pelo Legislativo. “É a incapacidade e a falta de vontade pela proeminência no Legislativo. Essa falta de intenção de articulação no Congresso é apenas um acréscimo nessa crise no PSL, que a agrava. Ele elegeu a própria família para montar o partido”, afirmou ele ao programa Painel da Globonews, neste domingo, 20.

Para o professor da USP, o atual momento político é “muito grave”, mas que a turbulência vem desde o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. “Nunca se estabiliza. Agora temos uma eleição, em 2020. Como ao longo do tempo o Legislativo está crescendo e o presidente não quer exercer o poder que o sistema político lhe oferece, então a crise vai se exacerbando. Parece que vamos caminhando para um regime político novo no qual teremos de redefinir nossa democracia. Vamos ficar quatro anos sem projeto”, avaliou.