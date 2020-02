Príncipe quer explicações sobre encontro do papa com Lula

Equipe BR Político

O deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança quer explicações sobre o encontro do papa Francisco com o ex-presidente Lula. Ele enviou um ofício ao arcebispo Giovanni D’aniello, da Nunciatura Apostólica em Brasília, questionando as razões da reunião e dizendo que o encontro representará “a impunidade e desrespeito às instituições brasileiras”. “Sua Santidade não teme pela imagem da Santa Igreja ao apoiar abertamente notórios comunistas brasileiros que comprovadamente cometeram graves crimes?”, perguntou o “príncipe”.