‘Príncipe’ vê bolsonarismo como ‘gente desqualificada’

Equipe BR Político

Na avaliação do trineto de dom Pedro II, o empresário e fotógrafo João de Orleans e Bragança, o bolsonarismo é feito de “gente que não poderia estar na política participando do destino do Brasil”.

Primo do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-RJ), que foi cogitado para ser vice-presidente de Jair Bolsonaro, o também “príncipe” João diz ter pena do primo “por ele ter se metido com esse nível de gente”.

“Olha o baixo nível. O nível de discriminação”, afirma o “príncipe” João. “É gente desqualificada para lidar com a ‘res publica’, a vida pública. Gente que não poderia estar na política participando do destino do Brasil”, avaliou à Coluna da Mônica Bergamo.