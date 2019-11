Prioridade de Lula é Benedita, não Freixo

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula afirmou nesta quarta, 20, ao Blog do Fernando Morais que, no Rio, a prioridade é trabalhar a candidatura da deputada federal Benedita da Silva (PT) para a prefeitura da capital no ano que vem. Caso a dela não vá adiante, aí, sim, o PT vai abraçar a candidatura de Marcelo Freixo (PSOL). “Se o PT tiver que apoiar o Freixo, apoia de cabeça erguida e seu eu puder ajudar eu vou lá pedir voto para o Freixo. Eu quero saber o seguinte: a Benedita, que é um quadro que eu considero extraordinário, chegou a quase ser deusa no Rio de Janeiro, em 1992, quando inventaram os arrastões na praia para derrotá-la e eleger o César Maia, por que ela não pode ser candidata? Se ela não for, vai pedir a seus eleitores que votem no Freixo. Se o Freixo não for, pede para votar na Benedita. Essa que é a lógica dos dois turnos. E assim vale em qualquer cidade. O PT tem quadros importantes”, afirmou. O petista disse que é “mentira” a informação de que ele já prometeu a Freixo apoio em 2020.