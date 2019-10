Prioridade x lacração

Vera Magalhães

Em sua coluna no Estadão nesta quinta-feira, William Waack identifica algo de que temos falado aqui no BRP ao longo desta semana: que a reforma administrativa assumiu a dianteira das prioridades da equipe econômica, diante da dificuldade de entabular uma proposta de reforma tributária e da necessidade de se atacar mais fortemente o gasto. O colunista diz que a proposta passa a ser o eixo a partir do qual se orientará o Ministério da Economia, mas aponta que serão necessários foco e determinação política para levar a proposta, ambiciosa, adiante, e se contrapor a uma resistência monstruosa por parte dos poderosos lobbies de servidores públicos.

É neste ponto que a coluna aponta a dispersão de esforços do presidente nos últimos dias, tema recorrente das nossas análises aqui no BRP. “É incalculável a quantidade de energia política, além de liderança e articulação dentro e fora do Legislativo, necessária para levar adiante uma ofensiva tão ambiciosa. Mas o que mais chamou a atenção no noticiário dos últimos dias foram as brigas do presidente com a cúpula do partido que deveria ser dele, mas, aparentemente, não é. O indiciamento de um ministro pelo cultivo de laranjais em campanhas eleitorais. Disputas sobre as credenciais de um líder de governo no Senado apertado pela Lava Jato”, escreve.