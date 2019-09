‘Prioridades de Bolsonaro são sempre pessoais’

Equipe BR Político

A recente briga que o presidente Jair Bolsonaro comprou com o comando da Polícia Federal reforça uma máxima: a de que “as prioridades número um, dois e três são sempre pessoais: seus filhos, seus interesses, suas crenças, suas obsessões” como explica a colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde. O porém é que a reação do comando da PF mostra que as instituições começam a reagir.

“Bolsonaro escolher pessoalmente os superintendentes no Rio abre a porteira. Os governadores vão querer indicar, políticos e empresários investigados, também e não para mais. O que vai parar são as investigações de corrupção”, afirma a colunista. “Mas que motivos o presidente tem para confrontar a PF, que mantém um rumo absolutamente profissional e acumula troféus neste ano? Se há uma bronca de Bolsonaro com a PF, além das ocultas, envolvendo seus filhos, é que ele não se conforma com as conclusões sobre a facada durante a campanha, convencido de que Adélio Bispo não é maluco e não agiu sozinho.”