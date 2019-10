Privatização da Eletrobrás mais perto do Congresso

Equipe BR Político

Ao que tudo indica, o processo para privatização da Eletrobrás deve começar a andar. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o governo vai enviar ao Congresso o projeto de lei de venda da empresa ainda neste mês. Ele disse que recebeu comentários e contribuições de deputados e senadores para elaboração do texto.

Após as conversas, foram realizados “aperfeiçoamentos ao projeto de lei que vai ser encaminhados ao Congresso”, disse Albuquerque, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 10, segundo o Broadcast Político.

No Congresso, o projeto conta com apoio da maioria dos parlamentares. A resistência, segundo o sondagem encomendada pela gestora de recursos Studio Investimentos ao Instituto FSB Pesquisa e obtida pelo Valor, é menor do que na legislatura anterior. Como você leu no BRP, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ser favorável à privatização.

Levantamento feito com 247 deputados federais e senadores mostra que 50,5% dos parlamentares são a favor da privatização, enquanto 36,5% são contra. O restante diz não ser nem a favor, nem contra – ou não soube responder. Foram ouvidos 220 deputados e 27 senadores entre os dias 23 de setembro e 8 de outubro. A margem de erro é de cinco pontos porcentuais.