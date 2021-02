Privatização da Eletrobras volta a encontrar obstáculos

O governo incluiu ontem em suas 35 sugestões de pauta do atual ano legislativo para o Congresso a proposta de privatizar a Eletrobras até 2022, mas nesta quinta, 4, os obstáculos já se levantam, conforme esperado. O tema é tido como indigesto para parlamentares das duas Casas, cujos ex-presidentes preferiram não comprar a briga nas gestões passadas.

“Talvez uma estratégia mais adequada fosse iniciar o processo de privatização por essas empresas (deficitárias), até amadurecer a sociedade da importância das privatizações e, aí sim, enfrentar a privatização da Eletrobras, dos Correios. Acho que, se o governo insistir em começar pela Eletrobras, nós vamos ter dificuldade de construir a maioria necessária no Congresso Nacional”, afirmou o primeiro vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), à Rádio Câmara.

Na mesma linha seguiu o vice-líder da oposição na Casa, deputado Tadeu Alencar (PSB-PE).

“Nós precisamos ter a compreensão de que quem tem a estrutura social de uma grande desigualdade (como) no Brasil precisa fazer opções estratégicas e garantir a presença do Estado onde essa presença é necessária. Nós vimos agora, no momento de pandemia, o quanto é importante a ação do Estado brasileiro na proteção social, na proteção econômica das nossas empresas, dos empregos”, disse.

O projeto de lei 5877/2019, que trata da venda da estatal e proposto pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso em novembro, está parado na Câmara. Um ano e três meses depois do envio, não há nem relator nem comissão especial formada.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou na semana que a privatização da Eletrobras não seria prioridade na Casa no momento.