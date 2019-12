Privatização do BB em discussão

Equipe BR Político

A equipe do ministro Paulo Guedes começou a discutir a privatização do Banco do Brasil. Reportagem do jornal O Globo mostra nesta terça-feira que o tema já foi discutido em uma reunião do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), o núcleo do governo que discute as concessões.

A maior dificuldade para avançar com o projeto seria convencer politicamente o presidente Jair Bolsonaro, que sempre ressalva que as privatizações não atingiriam, no primeiro momento, a Petrobrás e o BB.

Guedes pretende colocar o banco na lista de privatizações do próximo ano, a fim de aumentar o volume de recursos obtidos –ele prometeu, no início do governo, gerar R$ 1 trilhão em receita de privatizações, mas o primeiro ano teve valor um pouco acima de R$ 100 bilhões.

O presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, é um dos maiores defensores da ideia dentro do governo. Ele já chegou a dar declarações a favor da privatização da instituição.