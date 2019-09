Problema do Amazonas é terra ‘sem CPF’

Equipe BR Político

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que a falta de regularização fundiária é um dos principais problemas enfrentados pelo Estado, em entrevista ao Broadcast Agro/Estadão. Por isso, fica praticamente impossível punir os responsáveis pelas queimadas criminosas. Lima defende, então, a regularização dessas terras “não destinadas”.

“É importante frisar, porém, que essa responsabilidade não é só do governo estadual, mas do federal também”, disse. “Para ter uma ideia, até o início de agosto todas as queimadas que aconteceram no Estado foram em áreas federais, de assentamentos do Incra e áreas de proteção ambiental da União”, ressaltou. “Só nos últimos dias começaram a surgir focos de incêndio em áreas do Estado do Amazonas.”