Processo contra Bolsonaro por atacar jornalistas não existe

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro alegou que, por causa de um “processo” movido contra ele por causa de “ataques” a jornalistas. O problema é que ninguém sabe que processo é esse. As principais entidades representativas da categoria informaram que, ao menos por enquanto, não estão movendo nenhuma ação contra Bolsonaro. Na semana passada, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgou um levantamento mostrando que o atual ocupante do Palácio do Planalto é responsável por 58% dos ataques contra profissionais de imprensa cometidos em 2019, mas informou que não abriu nenhum processo. No Twitter, ao replicar o vídeo do momento, Bolsonaro não mencionou nenhum processo. “Como sou acusado de agredir a imprensa com entrevistas, a solução é não dar mais entrevistas”, escreveu.