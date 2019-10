Processo de impeachment de Trump pode dar mais um passo nesta semana

Equipe BR Político

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, afirmou que a Casa dará, nesta semana, mais um passo no processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Broadcast Político, a Câmara americana votará uma resolução que formaliza o inquérito contra o republicano. Caso aprovada, medida permitirá a realização de audiências abertas, autorizará a divulgação de transcrições de depoimentos e estabelecerá direitos do devido processo legal para Trump e seus advogados.

“Nós estamos dando este passo para eliminar qualquer dúvida sobre se o governo Trump pode ou não reter documentos, evitar depoimentos de testemunhas, desconsiderar intimações autorizadas ou continuar obstruindo a Câmara dos Representantes”, afirmou Pelosi, que foi quem abriu o processo de impeachment. O republicano é acusado de pressionar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, a investigar o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e possível adversário político de Trump nas eleições presidenciais de 2020.