Procon-SP registra mais de 10,5 reclamações relacionadas à covid-19

O Procon-SP já registrou mais de 10 mil atendimentos relacionados ao novo coronavírus. Em balanço divulgado na quinta-feira, 9, o órgão aponta que as agências de viagem e companhias aéreas dominam as reclamações.

No total, foram registradas 10,787 mil atendimentos. As agências respondem por 52% das demandas dos consumidores com 2.490 queixas, seguidas pelas aéreas com 28% do total (1.371 registros).

Além de reclamações contra agências de viagem e companhias aéreas, os consumidores relatam problemas em farmácias/lojas/mercados, que representam 12% das demandas (570 queixas), instituições financeiras (4%), ingressos e eventos (2%), programas de fidelidade (2% do total) e cruzeiros (1%).