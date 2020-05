Procura externa por hospitais de SP pode exigir ajuda federal

O aumento da procura de brasileiros por hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo nesta pandemia do novo coronavírus pode levar as autoridades estaduais a pedirem ajuda financeira ao governo federal. “Estamos preparados para atender dentro da expectativa de 50%, como média inferior de isolamento, aos pacientes de São Paulo. O Estado não tem fronteiras, porém, é nessa hora que o governo federal deve atuar”, afirmou o secretário de Saúde, José Henrique Germann, em coletiva nesta quarta, 6. Na mesma direção, o chefe do Centro de Contingência contra a Covid-19, David Uip, reconheceu que São Paulo tem essa “tradição” de atender a pacientes de fora do Estado, mas que “precisa vir o paciente com o recurso”. “Eu acho que isso vai acontecer porque São Paulo não pode simplesmente financiar. É preciso ajuda do governo federal”, acrescentou.