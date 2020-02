Procurador-geral do Ceará: ‘Não haverá anistia’

Equipe BR Político

Contrariando expectativa de policiais amotinados no Ceará, o procurador-geral do Estado, Juvêncio Vasconcelos, afirmou nesta sexta, 28, que não haverá anistia administrativa aos agentes de segurança amotinados há 11 dias no Estado após participar de uma reunião com representantes estaduais do Executivo, Legislativo e Judiciário. “Ratificando o que já foi dito uma vez aqui, não haverá anistia administrativa (…) O que está sendo garantido aqui é o devido processo, o contraditório e a garantia de defesa”, afirmou ele, informa O Povo.

Policiais militares vivem um impasse com o governo atual por reajuste salarial negociado em 2012. Vários se amotinaram na semana passada a ponto de balearem o senador Cid Gomes (PDT) quando este usou uma retroescavadeira para entrar no local dos amotinados. A pauta de reivindicação do grupo tem 17 itens, conforme apurou o Estadão. O governo cearense afastou 230 policiais desde o início do motim.