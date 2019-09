Procuradora da Lava Jato contesta ‘compromisso’ de Aras

Equipe BR Político

A procuradora Monique Checker, da força-tarefa da Lava Jato, contestou o “compromisso” do subprocurador Augusto Aras, indicado para comandar o Ministério Público Federal, de “manter e até fortalecer o trabalho das forças-tarefa”. Em contato com o procurador Deltan Dallagnol, chefe da operação no Paraná, Aras expressou essa preocupação. Ato seguinte, o procurador repassou o recado de Aras aos demais colegas em rede interna da instituição, reporta o Estadão.

Para Monique, a manutenção de uma força-tarefa, que em sua avaliação “traz benefícios para o País”, seria uma “obrigação” da Procuradoria-Geral da República. Na mensagem aos procuradores, Deltan disse que se manifestou “diversas vezes em apoio à lista tríplice, uma ideia/prática que merece ser fortalecida e institucionalidade (…) Contudo, a indicação foi feita e tudo aponta que se consolidará”, ponderou. Monique diz que viu a mensagem “com grande lamento” e afirmou. “A lista tríplice caiu de vez mesmo”, concluiu.