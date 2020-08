Procuradoria denuncia Witzel e mais oito suspeitos

O Ministério Público Federal denunciou nesta sexta, 28, o governador Wilson Witzel, que foi afastado hoje por um prazo de 180 dias do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e mais oito pessoas por suspeita de corrupção em esquema de desvios de verba na área da saúde. Segundo a Procuradoria, o escritório da advocacia da primeira-dama Helena Witzel intermediou pagamentos a favor de Witzel por empresas ligadas ao empresário Mário Peixoto, envolvido nos atos ilícitos e preso desde maio em desdobramento da Operação Lava Jato. “Agentes políticos e servidores públicos da Secretaria de Saúde do Etado do Rio de Janeiro eram ilicitamente pagos de maneira mensal pela organização criminosa”, afirmou a PGR.

Os outros alvos da denúncia são o secretário Lucas Tristão, e os empresários Mário Peixoto, Alessandro Duarte, Cassiano Luiz, Juan Elias Neves de Paula, João Marcos Borges Mattos e Gothardo Lopes Netto. A denúncia foi enviada ao STJ também nesta manhã de sexta.