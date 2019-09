Procuradoria tenta barrar leilão perto de Abrolhos

Equipe BR Político

A incansável batalha pela retirada de sete blocos de campo de petróleo para leilão nas adjacências do Parque Nacional Marinho de Abrolhos foi atualizada na quarta, 18, com a ação civil pública do Ministério Público Federal. Na ação, o MPF na Bahia sustenta que esses blocos não deveriam ir a leilão sem os devidos estudos ambientais prévios, principalmente por estarem em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, informa André Borges, do Estadão.

A Procuradoria prevê eventual prejuízo financeiro à União com a venda dos lotes pelo risco de a exploração não ser autorizada após a realização do leilão. “Isso porque, uma vez leiloado o bloco marítimo sem a devida avaliação ambiental estratégica antecedente, pode acontecer que o estudo a ser realizado tardiamente seja no sentido da não possibilidade de exploração”, alega a procuradora da República Vanessa Previtera, na ação.

O leilão da 16.ª Rodada de Licitações promovida pela ANP está marcado para o próximo dia 10 de outubro.