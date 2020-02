Produção de petróleo e gás bate recorde em janeiro

Equipe BR Político

Pela primeira vez, a produção de petróleo e gás natural no Brasil ultrapassou 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), totalizando 4,041 milhões de boe/d, no mês passado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), janeiro registrou recorde de produção tanto de petróleo quanto de gás natural. Como você leu no BRP, no ano passado, a produção brasileira de petróleo e gás natural cresceu de 8,1% em relação a 2018.

A produção de petróleo representou um aumento de 1,99% com relação a dezembro de 2019 e de 20,43% com relação a janeiro do ano passado. Já a de gás natural foi 0,71% maior que no mês anterior e 22,58% maior do que no mesmo mês de 2019. Os dados fazem parte do Painel Dinâmico de Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP.