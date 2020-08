Produção de petróleo no pré-sal ultrapassa 70% pela primeira vez

Pela primeira vez, em julho, a produção de petróleo e gás do pré-sal superou a marca de 70% da produção nacional, com cerca de 2,738 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Isso corresponde a 70,26% do total no País, que foi de 3,898 milhões de barris diários, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Nos últimos dois meses, a produção já vinha se aproximando dos 70%. O campo de Lula, que por ordem da Justiça terá de mudar de nome, continua sendo o maior produtor de petróleo e gás natural, com produção média diária de 987.510 barris de petróleo e 43,150 milhões de metros cúbicos de gás natural.

Produção total

A produção total de petróleo no Brasil foi de 3,078 milhões de barris diários, 2,16% maior do que no mês anterior, quando totalizou 3,013 milhões de barris. Em relação ao mesmo período do ano passado, o volume registrado em julho foi 10,9% maior do que os 2,77 milhões de 2019.