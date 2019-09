Produção industrial cai 0,3% em julho

Equipe BR Político

A produção industrial nacional registrou queda pelo terceiro mês consecutivo. Em julho, na comparação com o mês anterior, o indicador recuou 0,3%, de acordo com divulgação do IBGE feita nesta terça-feira. O dado corrobora o que o BRPolítico mostrou na última semana, que a variação positiva em 0,4% no PIB, apesar de ser um bom sinal, ainda era pouco para qualquer grande comemoração.

O dado é mais um motivo para baixar as expectativas e mostrar que ainda estamos derrapando. Isso porque, a variação do PIB semana foi puxada exatamente pela indústria, que agora recua. As principais influências negativas para este resultado foram os produtos químicos, que contraíram 2,6%; bebidas, com recuo de 4%; e produtos alimentícios, com variação negativa de 1% no período.

A soma do acumulado da produção da indústria nacional no ano é de -1,7%. Frente a julho de 2018, o resultado foi de -2,5% e, em 12 meses, de -1,3%, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada hoje pelo IBGE.