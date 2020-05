Produção industrial cai 9,1% em março

A produção industrial brasileira recuou 9,1% em março, frente a fevereiro de 2020, de acordo com dados divulgados na terça-feira, 5, pelo IBGE. O índice registrado reflete os efeitos do isolamento social adotado no combate ao novo coronavírus e marca a queda mais acentuada desde maio de 2018 (-11,0%).

Em relação a março de 2019, a indústria recuou 3,8%, quinto resultado negativo seguido nessa comparação. A indústria acumulou redução de 1,7% no ano.

O recuo registrado em março alcançou todas as grandes categorias econômicas pesquisadas. Entre as atividades, a influência negativa mais relevante foi em veículos automotores, reboques e carrocerias (-28,0%), pressionada pelas paralisações/interrupções da produção em várias unidades produtivas, devido aos efeitos causados pela pandemia da covid-19.