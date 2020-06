Produção industrial desaba 18,8%

Por causa do impacto do coronavírus sobre as atividades econômicas, a produção industrial brasileira desabou no mês de abril. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados hoje pelo IBGE, a queda foi de 18,8%. É a pior queda desde que a série histórica passou a ser medida, em 2002.

Com esse resultado, o acúmulo de perdas da produção industrial apenas nos últimos dois meses já soma 26,1%. A queda no ano é menor porque em janeiro e fevereiro os efeitos da pandemia ainda não de refletiam no setor. Assim, a indústria caiu 8,2% em 2020, até agora. O número deve continuar ruim, pelo menos, pelos próximos dois meses ainda refletindo o impacto do coronavírus.

A maior queda veio de veículos automotores, reboques e carrocerias (-88,5%), já que essa atividade praticamente parou.