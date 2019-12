Produtores e gestores culturais reagem ao ‘desmonte’ no setor

Cassia Miranda

As recentes mudanças que o governo federal tem feito na Secretaria Especial de Cultura chamaram a atenção da sociedade e acionaram um alerta vermelho no setor. Um dos momentos mais agudos para a categoria foi a nomeação – já suspensa pelo governo na quarta-feira, 11 – do militante de direita Sérgio Camargo para presidir a Fundação Palmares, responsável pela promoção da cultura afro-brasileira. Negro, Camargo nega a existência do racismo, ataca as cotas raciais e afirma que a “escravidão foi benéfica para seus descendentes”.

O perfil de Camargo faz parte de uma espécie de cartilha da pasta, inaugurada pelo secretário especial de Cultura, o dramaturgo Roberto Alvim, que assumiu o cargo em novembro e desde então tem feito uma série de mudanças bastante contestadas por produtores e gestores da área cultural. O secretário ficou conhecido por dirigir ofensas à atriz Fernanda Montenegro. “Ele é do teatro, foi muito amigo da gente. Eu acho que qualquer pessoa que atende ao chamado desse governo, ela está passando por cima de um monte de princípios. Então, em nenhum momento o Alvim foi recebido com alegria pelo setor”, afirma o diretor-executivo da SP Escola de Teatro, Ivam Cabral.

Na última sexta-feira, 6, a oposição pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) anule a nomeação de Alvim, que está sob investigação do Ministério Público para apurar se o secretário violou a lei ao convidar a própria mulher, a atriz Juliana Galdino, para trabalhar na Funarte e gerir uma verba de R$ 3,5 milhões. Em representação direcionada a Augusto Aras, o argumento é de que falas do atual secretário ferem a Constituição.

Também na semana passada, outra nomeação para a pasta gerou polêmica. Foi a indicação do maestro Dante Mantovani para a Funarte. No currículo, as seguintes afirmações: o “rock ativa as drogas, que ativam o sexo livre, que ativa a indústria do aborto, que ativa o satanismo”. Terraplanista assumido, Mantovani será o responsável pelo órgão cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no País. Além deles, Alvim também nomeou Katiane Fátima Gouvêa, defensora do fim da Ancine, para a secretaria do Audiovisual. Ela ficou apenas uma semana no cargo. Foi exonerada ontem, após Alvim tomar conhecimento de um parecer do Ministério Público Eleitoral com a reprovação das contas de Katiane quando ela foi candidata a deputada federal. Segundo ela, seu afastamento ocorreu “simplesmente por não concordar com a gestão do Alvim”.

Cartilha. Camargo, Alvim e Mantovani são a personificação do que manda a cartilha bolsonarista, que sempre foi recheada de críticas a artistas, entre eles Daniela Mercury e Caetano Veloso, e medidas de incentivo à produção cultural, como a Lei Rouanet. Não à toa, antes mesmo de receber a faixa presidencial, Jair Bolsonaro, em novembro de 2018, determinou a extinção do Ministério da Cultura. Ainda no governo de transição, Bolsonaro apequenou o setor e transformou-o em uma secretaria dentro do novato Ministério da Cidadania.

Apesar disso, ainda nesse período, a produtora de cinema e ex-diretora da RioFilme, Mariza Leão, tinha a expectativa de “que fosse um processo natural de troca de titulares dos órgãos culturais, mas a partir de escolhas qualificadas”. O que, na avaliação dela, não ocorreu. Por isso, Mariza diz que avanços em relação à “liberdade de expressão, à pluralidade, ao fortalecimento da indústria criativa” estão em perigo. Ela também vê risco de “desaquecimento do emprego e da geração de riquezas” a partir do setor.

No Brasil, o audiovisual gera mais de 300 empregos e injeta aproximadamente R$ 25 bilhões na economia, segundo Brasil Audiovisual Independente, antiga Associação de Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão. Sozinho, o setor responde por aproximadamente 0,46% do PIB e tem um crescimento médio de 8,8% ao ano. Sobre a produção, em um período de nove anos, entre 2009 e 2018, segundo a Ancine, 1.206 filmes brasileiros foram lançados. Nessa cadeia de produção, aproximadamente 12,7 mil empresas entre produção, distribuição, exibição, canais, empacotadoras, entre outras estão envolvidas.

O secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio de Sá Leitão, que foi ministro do governo Temer, diz que a expectativa era de que não houvesse ruptura com o que estava sendo produzido pelo setor. “A expectativa era de preservação da estrutura e dos programas do Ministério da Cultura, ainda que em uma pasta com outras áreas, e a ampliação da política para a economia criativa, o que é coerente com uma agenda liberal. Continuidade e aperfeiçoamento do que havia, não ruptura”. No entanto, em “defesa de valores cristãos”, nas palavras de Bolsonaro, o que vem ocorrendo são episódios de cancelamentos de espetáculos e festival de cinema em espaços federais, como unidades da Caixa Cultural e do CCBB. A queda de braço do governo federal com o setor cultural, também ocasionou a suspensão de edital com séries LGBT. Em relação à Lei Rouanet, além da mudança do nome para Lei Federal de Incentivo à Cultura – que não colou – também houve a diminuição dos investimentos máximos permitidos por projeto: passou de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão.

Transferência. Além disso, em novembro, o presidente Bolsonaro determinou a mudança da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo, que é comandada pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio, investigado pelo uso de candidaturas laranja na eleição de 2018. Por enquanto, no entanto, ainda não foi publicado o decreto final de transferência. Assim, o Orçamento da secretaria, que em 2019 foi de R$ 2,6 bilhões, segue com a pasta da Cidadania. Para o deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), também ex-ministro da Cultura do governo Temer, Bolsonaro propõe um “desmonte” da área. “É nítida a intenção de destruição e desmonte do setor cultural”, avalia.

Para o secretário municipal de Cultura de São Paulo, Alê Youssef, é a cultura enquanto manifestação máxima da identidade nacional que está sob ataque no governo Bolsonaro. “Eu acho que tem claramente uma transferência de discurso eleitoral, de ódio, que criminaliza o artista, para a gestão. São várias manifestações que alimentam esse discurso”, aponta. E segue: “Nomeações absurdas para esses espaços importantes de manifestação cultural. Elas são a materialização do ataque à cultura, são pessoas que têm como prioridade agradar aos devaneios do presidente e a essa narrativa política-eleitoral absurda de criminalização do artista e, em nada, em nenhum momento, defender a cultura ou fazer a cultura”, afirma.

Youssef também acredita que a situação atual da cultura no País é uma oportunidade para setor se sintonizar em uma mesma sequência e ser combativo. Ele vê os ataques e o desmonte como uma oportunidade de fortalecimento das categorias envolvidas com a produção cultural no País. “Eu acho que é um passo importante, uma janela de oportunidade para nós, enquanto setor, nos organizarmos e colocarmos a cultura num futuro próximo no eixo central do setor de desenvolvimento econômico e social do País. Para que seja esse indutor de desenvolvimento econômico e de redução das desigualdades sociais Para isso, o setor precisa estar unido. E eu acho que está unido neste momento”.