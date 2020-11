A atual vice-prefeita de Ponta Grossa, no interior do Paraná, Professora Elizabeth foi eleita prefeita, neste domingo, 29. Ela venceu Mabel Canto (PSC) e se tornou a primeira mulher eleita para o comando do Executivo municipal.

A cidade é a única do País a ter a disputa em segundo turno entre duas mulheres nas eleições municipais deste ano.

Com 100% das urnas apuradas, a candidata do PSD conquistou 52,38% dos votos, o equivalente a 87.932 votos. Mabel somou 47,62% (79.929 votos).