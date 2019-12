Programa Verde Amarelo em risco

Equipe BR Político

O Programa de Emprego Verde Amarelo, lançado pelo governo em novembro por meio de uma medida provisória, está em risco, e o Planalto tenta uma ofensiva para salvá-lo ao mesmo tempo em que já pensa em alternativas.

Na primeira frente, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, faz um corpo-a-corpo com empresários e parlamentares para tentar explicar o programa, que ficou estigmatizado pela polêmica proposta de taxação do seguro-desemprego. Reportagem de O Globo mostra que a convocação para a ajuda do empresariado já surte efeito: entidades patronais já se mobilizam a favor da proposta.

A Folha mostra que Jair Bolsonaro cogita desistir da Medida Provisória e substitui-la por um projeto de lei que conserte os pontos polêmicos do Programa Verde Amarelo e evite uma dura derrota para o governo, uma vez que Senado e Câmara avaliam até devolver a MP por conter inconstitucionalidades.